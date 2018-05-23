В Шымкенте водитель сбила школьницу и не вызвала скорую

Водитель, совершившая наезд на ребенка, вместо того, чтобы оказать необходимую помощь и вызвать скорую, была больше обеспокоена состоянием своего авто.

В Шымкенте 9-летнюю школьницу сбила автомашина. Между тем, водитель, которая совершила наезд, по словам мамы пострадавшей девочки, даже не вызвала скорую, сообщает zakon.kz со ссылкой на TVK.

Жанна Алишерова рассказала о трагическом происшествии с ее дочерью третьеклассницей Ангелиной Телебаевой. Малышку сбила автомашина «Тойота Камри», за рулем которой находилась 27-летняя женщина водитель. С травмами различной тяжести девочка была госпитализирована в областную детскую больницу. Мать пострадавшей опубликовала в инстаграме фотографии дочери и высказала опасение, что авто-леди удастся избежать наказания за совершение ДТП.

«Девушка не пропустила ребенка, и когда она сбила, ребенок отлетел минимум на 7 метров от самой пешеходной дороги. Девушка не сразу остановилась, и ее рюкзак остался под колесами», — рассказывает Жанна Алишерова, мама пострадавшей.

Маму девятилетней Ангелины возмутило, что женщина-водитель, совершившая наезд на ребенка, вместо того, чтобы оказать необходимую помощь и вызвать скорую, была больше обеспокоена состоянием своего авто. На сегодняшний день ребенок находится в больнице и по словам матери, девочка получила психологическую травму.

В областной детской больнице заверили, что жизни ребенка ничего не угрожает и после наезда она быстро поправляется. Уже вскоре, по словам врача Мухтара Абдикадырова девочку выпишут из больницы.

«Девочка к нам поступила 15 мая с травмой головы, было сотрясение. Мы провели все необходимые процедуры, томографию и спустя 7 дней ее выписываем. Состояние удовлетворительное. Также ребенка осмотрел окулист и мы можем сказать, что поводов для беспокойства нет», — говорит Мухтар Абдикадыров, нейрохирург.

А вот сомнения матери, пострадавшей в аварии девочки, по поводу неотвратимости уголовного наказания виновницы ДТП вполне оправданы. Травмы, полученные ребенком, к счастью не несут угрозы жизни. Однако юристы считают, что водителя наказать все же можно, если не уголовным преследованием и муками совести, то нагрузкой на кошелек. По мнению адвоката, от виновника аварии можно получить возмещение морального и материального ущерба.

«Данное нарушение карается штрафом в размере 40 месячных расчетов, либо лишение прав на срок до 9 месяцев. Что касается возмещения ущерба, то тут потерпевшая сторона может после того как пройдет суд, обратиться в гражданском порядке и потребовать возмещение морального и материального вреда», — прокомментировал ситуацию Азиз Мурзабаев, адвокат.

На сегодняшний день в отношении авто-леди составлен протокол в соответствии со статьей 610 часть 2, Кодекса об административных правонарушениях. Жанна Алишерова надеется, что женщина все же понесет наказание.

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