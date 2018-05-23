Последствия урагана в Астане должны возмещать застройщики – Д.Кривошеев

Ответственность должны нести компании, которые строили эти дома.

Никаких выплат ущерба по результатам урагана 22 мая акимат Астаны делать не должен. Сейчас некоторые активисты предлагают, а юристы объясняют, как истребовать деньги из нашего общего кармана. Об этом заявил экономический обозреватель, блогер Денис Кривошеев, передает Zakon.kz.

"Акимат не бизнес и средства будет брать из бюджета. Таким образом, выплаты одним будут делаться из средств всего города, а их можно использовать куда лучше", - считает он.

По его мнению, ответственность должны нести компании, которые строили эти дома.

"Скандалов с падающими плитками было много после недавнего урагана, одна из них прилетела кому-то в голову. То, что в Астане могут случаться ветры со скоростью свыше 20 м/с не может быть новостью, а значит проектировщики и застройщики не могут и не должны не учитывать это при работе. То, что они сотворили с Астаной - преступление им и надлежит отвечать, - сказал Кривошеев. - Если мы сегодня позволим закрыть все вопросы из бюджета и уйти от ответственности строительным компаниям, это будет преступление против города, против страны, чью столицу подняли с нуля, а она разлетается при первом более-менее сильном ветре. А дальше - ведь только хуже".

Время идёт, и крепления плитки ослабевают. Использованная низкокачественная арматура, приводит к выходу ее из строя и прорывам воды. Батареи взрываются через 5 лет, превращая квартиры в сауны. Лифты падают.

"В декабре прошлого года я публично обращался к акиму города с просьбой поднять эти вопросы, заставить застройщиков переделать фасады, к сожалению, все осталось на своих местах, а теперь в побитых автомашинах астанинцев", - заключил блогер.

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