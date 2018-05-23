В Казахстане снова дождливая погода

В Акмолинской области ожидается сильный ветер.

На сайте КЧС МВД РК опубликовал прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 23 мая, передает Zakon.kz.

Как отмечается в сообщении, на большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов местами ожидается дождь, лишь на западе, юго-западе без осадков. Местами ожидается гроза, возможен град, усиление ветра, пыльная буря, туман.

В Восточно-Казахстанской области местами возможен град, усиление ветра ночью местами 15-20, днем 15-20, порывы 23-28 м/с, ночью и утром местами - туман. В Жамбылской области местами туман, днем местами возможен град, усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с. В Южно-Казахстанской, Кызылординской областях местами усиление ветра 15-20 м/с с пыльной бурей, в Южно-Казахстанской области днем порывы 23 м/с. В Павлодарской, Северо-Казахстанской областях ожидается усиление ветра 15-20, местами порывы 23-28 м/с. В Акмолинской области ожидается усиление ветра ночью 15-20, порывы 23-28 м/с, днем местами 15-20 м/с, ночью и утром местами - туман. В Алматинской области местами усиление ветра 18-23 м/с, днем возможен град. В Костанайской, Карагандинской областях местами ветер 15-20 м/с, в Костанайской области ночью – туман. В Актюбинской области местами ветер 18 м/с. Днем в Атырауской области местами ожидается сильная жара.

Также 23 мая на реках ВКО и Алматинской областей в связи с прогнозом сильных дождей, ожидается формирование паводков, склонового стока.

Кроме того, 23 мая в Акмолинской области ожидается ветер северный, северо-западный ночью на большей части 15-20 м/с, местами 23-28 м/с, днем местами 15-20 м/с.

Погода в Алматы. Днем 21°, частично облачно: кратковременные осадки.

Погода в Астане. Днем 7°, облачно.

Прогноз погода на 23 мая.

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