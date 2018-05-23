Трамп заявил, что «сговора с Россией» не обнаружил даже шпион в его штабе

Президент США потребовал от министерства юстиции выяснить, вмешивалось ли ФБР в его предвыборную кампанию.

Президент США Дональд Трамп заявил, что тайный осведомитель ФБР, работавший в его предвыборном штабе в 2016 году, не обнаружил никакого «сговора с Россией», потому что его не было, передает РИА Новости.

Ранее газета New York Times со ссылкой на источники сообщала, что осведомителем ФБР был экс-сотрудник администрации, который известен в Вашингтоне и ранее также передавал информацию ЦРУ. По просьбе ФБР осведомитель встречался с членами штаба Джорджем Пападопулосом и Картером Пейджем, чтобы выяснить, сотрудничали ли они с Россией. Издание утверждало, что информатор является «американским гражданином, преподающим в Британии».

«Шпион был (в штабе — ред.) в самом начале (избирательной — ред.) кампании и тем не менее никогда не сообщал о сговоре с Россией, потому что не было никакого сговора. Он был там только, чтобы шпионить по политическим причинам и помочь жуликоватой Хиллари (Клинтон — ред.) выиграть так же, как они сделали с Берни Сандерсом, которого одурачили!», — написал Трамп на своей странице в Twitter.

Президент также обратил внимание на то, что за свои услуги осведомитель получил «огромные деньги», что ставит под вопрос утверждения, что он не выполнял задание в политических целях.

В воскресенье Трамп потребовал от министерства юстиции выяснить, вмешивалось ли ФБР в его предвыборную кампанию. На следующий день стало известно, что генеральный инспектор минюста изучит действия ведомства и подчиненного ему ФБР в ходе работы штаба Трампа в 2016 году.

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей президента Дональда Трампа с Россией, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, ведется независимым специальным прокурором Робертом Мюллером, а также в конгрессе США. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл обвинения во вмешательстве в выборы «абсолютно голословными».

Сандерс в 2016 году баллотировался в президенты США, но в ходе праймериз Демократической партии проиграл Хиллари Клинтон, которая в итоге уступила Трампу на всеобщих выборах. Социологические опросы показывали, что Сандерс был более популярен, чем Трамп. Но, как выяснилось, руководство демпартии изначально подыгрывало Клинтон в ущерб Сандерсу. Скандал закончился отставкой руководства партии.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!