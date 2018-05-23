Аким Алматы выступил на открытии XV Евразийского медиа форума

ЕАМФ в этом году затрагивает целый ряд актуальных и важных вопросов современности, включая глобальное переустройство мира, возможные сценарии взаимодействия, концепцию «зеленой экономики».

Аким Алматы Бауыржан Байбек выступил с приветственной речью на открытии XV Евразийского медиа форума, сообщает Zakon.kz.

"Добро пожаловать в Казахстан и наш город тысячи красок - Алматы. Я рад приветствовать вас сегодня на XV Евразийском медиа форуме! Впервые, 16 лет назад, в 2002 году именно в городе Алматы при поддержке Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева был дан старт Евразийскому медиа форуму. Сегодня Форум стал признанной диалоговой площадкой, связующим мостом между Западом и Востоком, где обсуждаются самые разные вопросы современного мира. Проведение этой юбилейной встречи в Алматы - для нас большая честь!", - сказал аким.

Повестка Форума включает актуальные вопросы глобального развития, которые сегодня будут находиться в центре внимания известных журналистов, общественных и политических деятелей, экспертов.

"Как говорил Елбасы, «Алматы – это золотая колыбель нашей независимости», город с тысячелетней историей. Духовный, культурно-спортивный, финансово-экономический и деловой центр нашей страны. Глобальная площадка для встреч и переговоров мирового уровня, крупнейший мегаполис в Средней Азии. Региональный туристический центр, который посещает каждый второй турист страны. Здесь расположены большинство офисов зарубежных организаций и транснациональных компаний, 43% совместных компаний страны, более 90% банков. Доля торговли, финансовых и других услуг в городской экономике составляет 86%, доля малого и среднего бизнеса 34%. В городе осуществляют свою деятельность свыше 4 тысяч неправительственных организаций и свыше 1 тысячи средств массовых информаций", - продолжил он.

В октябре в Алматы пройдут мероприятия по случаю 40-летия Алматинской декларации Всемирной организации здравоохранения и 30-летия Европейской сети «Здоровые города».

Этой осенью планируется открытие нового здания хаба Организации Объединённых Наций с участием 14-ти специализированных организаций. Все это повышает международную узнаваемость Алматы, способствуя повышению качества жизни до стандартов стран ОЭСР.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!