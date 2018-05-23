Почему в Астане поднялся сильный ветер, объяснили в Казгидромете

Усиление ветра произошло по причине столкновения теплых и холодных воздушных масс.

Шквальный ветер с дождем и градом обрушился на Астану во второй половине дня 22 мая, передает Zakon.kz.

Согласно прогнозу погоды РГП Казгидромет (вероятностью 90%) от 21 мая, в Акмолинской области, в том числе по Астане, 22 мая днем на большей части области прогнозировался дождь, град, местами гроза.

Ветер северо-западный 9-14м/с, местами 15-20 м/с. Температура ночью 10-15, днем 16-24 градусов.

Как отмечается в сообщении, фактическая максимальная скорость ветра 22 мая в Астане составила 21 м/с, в Акмолинской области 4-13, местами 15-22 м/с.

Шквалистый ветер, выпадение града и ливневый дождь в Астане, наблюдавшийся на метеостанции «Астана» с 13:15 до 13:20 по местному времени, имели локальный характер. Усиление ветра произошло по причине столкновения теплых и холодных воздушных масс, вызвавших резкое понижение температуры воздуха с 25 до 16 градусов в течении 30 мин. Локальные явления возникают кратковременно и внезапно на ограниченной по площади территории, что обуславливает сложность их прогнозирования по времени и места образования при имеющимся техническом оснащении Казгидромет.

В результате урагана был причинен значительный материальный ущерб - упал кран, повреждена облицовка некоторых зданий, сорваны крыши и т.д. В скорую медицинскую помощь обратились 13 жителей с травмами, не представляющими угрозу жизни.

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