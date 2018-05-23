На мероприятии присутствовали известные личности и иностранные гости.

В Алматы прошел ауызашар от имени Верховного муфтия Казахстана Серикбая кажы Ораза, сообщает Zakon.kz.

На мероприятии присутствовали народный артист Асанали Ашимов, ученый, президент Национальной академии наук Мурат Журинов, общественный деятель Асылы Осман, поэтесса, один из авторов первого Государственного Гимна независимого Казахстана Жадыра Дарибаева и другие известные личности, а также иностранные гости.

- Хвала Всевышнему Аллаху, что мы вновь встретили этот священный месяц Рамазан! Искренне поздравляю вас с благодатным месяцем Рамазан, это великий праздник для всей мусульманской уммы, - отметил в своем приветственном слове председатель Духовного управления мусульман Казахстана, Верховный муфтий Серикбай кажы Ораз. - Желаю каждой семье благополучия, счастья, достатка, а Казахстану – процветания, единства и согласия! Пусть Всевышний Аллах примет все ваши молитвы и просьбы и даст вам награду за соблюдение поста. Рамазан – месяц милосердия! Те люди, которые во время священного месяца, уповая на Всевышнего Аллаха, а также надеясь на Его довольство будут проявлять друг к другу милость и прощение, получат вознаграждение Господа миров. Человеку, проявляющему милосердие к остальным людям Всевышний Аллах также проявит Свое милосердие. Прощающий будет прощен.

Торгын Нурсеитова

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