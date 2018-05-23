Байбек: Фейки подменяют принципы объективности и ответственности

Градоначальник отметил огромную роль и ответственность средств масс-медиа.

В Алматы стартовал XV Евразийский медиа-форум. Аким южной столицы Бауыржан Байбек считает, что нынешний форум проходит в условиях нарастания глобальной трансформации современной цивилизации и все эти процессы носят исторический характер, сообщает Zakon.kz.

"Нынешний Форум проходит в условиях нарастания глобальной трансформации современной цивилизации. Без преувеличения, эти процессы носят исторический характер. На недавно прошедшем Астанинском экономическом форуме Глава нашего государства Нурсултан Назарбаев выделил пять мегатрендов современного планетарного развития. Это цифровизация всех аспектов деятельности человека, энергетическая революция, быстрый рост населения планеты, изменение темпов и характера урбанизации, а также глобального рынка труда", - сказал он.

По его словам, глобальные тренды стали основными факторами нарастания глобальной неопределенности, атмосферы взаимного недоверия и фобий. Буквально на наших глазах усиливается геополитическое, межцивилизационное противостояние.

"К сожалению, в качестве средств международной политики на первый план выходят «орудия каменного века» - сила, давление и угрозы. Мировые масс-медиа в силу колоссальных возможностей воздействия все чаще становятся инструментом региональных и глобальных баталий. Фейки подменяют принципы объективности и ответственности. Возможности СМИ сегодня таковы, что они не только способны манипулировать общественным мнением, но и менять ценностные ориентиры, влиять на идентичность человека", сказал аким.

Однако, характер происходящих изменений фундаментален и глобален, а государства взаимозависимы.

Аким Алматы уверен, что только диалог и сотрудничество, доверие и ответственность являются определяющими факторами дальнейшего созидательного развития мира.

"Наша страна с первых дней Независимости остается приверженной принципам глобального сотрудничества, открытости и доверия. «Казахстан является примером государства, которое ни одним своим шагом, действием или даже словом не подорвало региональную и глобальную безопасность», сказал когда-то Глава нашего государства с трибуны этого Форума. Благодаря политике нашего Президента, Казахстан стал местом глобального диалога по самым разным актуальным мировым проблемам", - сказал он.

Он уверен, что нынешний Форум позволит обсудить самые разные мнения относительно происходящих процессов, а также будет способствовать поиску эффективных решений существующих проблем.

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