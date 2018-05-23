В Алмате представлен план совместных действий по улучшению бизнес-климата на 2018 год

22 мая 2018 года в рамках Соглашения о взаимном сотрудничестве между Комитетом технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан и Национальной Палатой предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» по улучшению индикатора качества местных поставщиков на внутреннем рынке Республики Казахстан, Департаментом Комитета технического регулирования и метрологии по г.Алматы проведена встреча с представителем Палаты предпринимателей г.Алматы.

Кроме того, Департаментом Комитета технического регулирования и метрологии по г. Алматы была доведена информация о Плане совместных действий по улучшению бизнес-климата на 2018 год.

По итогам встречи, Департаментом Комитета технического регулирования и метрологии по г. Алматы достигнута договоренность с Палатой предпринимателей г. Алматы о проведений совместных мероприятий по разъяснению предпринимателям норм законодательства в сфере технического регулирования и метрологии, а также совместных посещениях предприятий, расположенных на территории Свободной экономической зоны.

Алматыда 2018 жылға арналған бизнес-климатты жақсарту бойынша бірлескен іс-қимыл жоспары ұсынылды

2018 жылдың 22 мамырында Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі техникалық реттеу және метрология комитеті мен «Атамекен» Қазақстан Республикасы Ұлттық кәсіпкерлер палатасы Қазақстан Республикасының ішкі нарығында жергілікті жеткізушілердің сапа көрсеткіштерін жақсарту мақсаты арасындағы өзара ынтымақтастық туралы Келісімнің шеңберінде Техникалық реттеу және метрология Комитетінің Алматы қаласы бойынша департаментімен Алматы қаласы Кәсіпкерлер палатасының өкілдерінің қатысуымен кездесу жүргізілді.

Бұдан басқа, Техникалық реттеу және метрология Комитетінің Алматы қаласы бойынша департаментімен 2018 жылға арналған бизнес-климатты жақсарту бойынша бірлескен іс-қимыл жоспары туралы ақпаратты жеткізілді.

Кездесудің қорытындысы бойынша, Техникалық реттеу және метрология комитетінің Алматы қаласы бойынша департаментімен Алматы қаласының Кәсіпкерлер палатасымен Еркін экономикалық аймақтың аумағында орналасқан кәсіпорындарға бірлесе бару, сонымен қатар техникалық реттеу және метрология саласындағы заңнамаларды кәсіпкерлерге түсіндіру жұмыстарын бірлесе жүргізу туралы келісімге қол жеткізілілді.