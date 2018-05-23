Умер лауреат Пулитцеровской премии Филип Рот
Причиной смерти прозаика стала сердечная недостаточность.
Фото : Douglas Healey / AP23 мая 2018, 10:58
Американский писатель Филип Рот умер в возрасте 85 лет, сообщает Lenta.ru со ссылкой на The New York Times.
Причиной смерти прозаика стала сердечная недостаточность.
Филип Рот получил Пулитцеровскую премию за роман «Американская пастораль». Трижды он становился лауреатом Международной Букеровской премии. В знак признания его именем названа площадь в городе Ньюарк.
Из более чем 25 романов самыми известными остаются «Случай Портного» и «Заговор против Америки».
15 мая сообщалось о смерти американского писателя и журналиста Тома Вулфа — одного из самых продаваемых авторов США, создателя направления «новая журналистика» в литературе.
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