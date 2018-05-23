В Алматы неизвестный сообщил о бомбе в бизнес-центре
В ДВД прокомментировали ситуацию.
Фото : соцсети23 мая 2018, 11:03
В Алматы неизвестный сообщил о бомбе в бизнес-центре, сообщает Zakon.kz.
"Поступило сообщение о якобы заложенном взрывном устройстве в здании бизнес-центра, расположенного на пересечении проспекта Абая и улицы Байтурсынова. В рамках мер первичного реагирования в первую очередь была произведена эвакуация работников и посетителей", - рассказали в ДВД Алматы.
Сейчас проводятся проверочные мероприятия.
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