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В Алматы неизвестный сообщил о бомбе в бизнес-центре

В ДВД прокомментировали ситуацию.

Фото : соцсети23 мая 2018, 11:03

В Алматы неизвестный сообщил о бомбе в бизнес-центре, сообщает Zakon.kz.

"Поступило сообщение о якобы заложенном взрывном устройстве в здании бизнес-центра, расположенного на пересечении проспекта Абая и улицы Байтурсынова. В рамках мер первичного реагирования в первую очередь была произведена эвакуация работников и посетителей", - рассказали в ДВД Алматы.

Сейчас проводятся проверочные мероприятия.


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