ККМ инвестируют порядка 4 млрд тенге в строительство ветровой электростанции в Акмолинской области

Соответствующее соглашение о со-инвестировании DBK Equity Fund C.V и Baiterek Venture Fund подписали в г. Астана.

Дочерние структуры Казына Капитал Менеджмент - DBK Equity Fund C.V и Baiterek Venture Fund, приняли решение о совместном инвестировании в проект по строительству ветровой электростанции в Акмолинской области. Ее мощность - 50 МВт. Оператором проекта выступает - ТОО «ЦАТЭК Green Energy».

Соответствующее соглашение о со-инвестировании DBK Equity Fund C.V и Baiterek Venture Fund подписали в г. Астана. Общий объем инвестиций двух фондов составит 3,6 млрд тенге. Окончание строительства намечено на 2-й квартал 2019 г. Поставщиком оборудования является компания Vestas - один из крупнейших производителей ветровых турбин в мире.

«Нашим Фондам удалось осуществить синергию уже на данном этапе. Помимо распределения рисков между Фондами, Baiterek Venture Fund отвечает за техническую экспертизу проекта, а DBK Equity Fund провел финансово-экономический анализ. Проект экономически привлекателен сразу по нескольким аспектам: строительство в Акмолинской области выгодно географически: здесь наблюдается высокий ветровой потенциал и рост энергопотребления в регионе», - сообщил Председатель Правления АО «Казына Капитал Менеджмент» Аскар Достияров.

«Проект ветровой станции, реализуемый компанией ЦАТЭК Green Energy, имеет стратегически важное значение для развития возобновляемой энергетики страны. Новый ветропарк рядом с Астаной, наряду с существующей станцией в Ерейментау в 45 Мвт, показывает экономическую, технологическую состоятельность и перспективность новой энергии, а также позволяет обеспечить энергетическую безопасность Казахстана в будущем", - прокомментировал заместитель Председателя правления НАО «Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов Арман Кашкинбеков.

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