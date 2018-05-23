После урагана в Астане более 2 тысяч звонков поступило на номер "109"
Прием и регистрация обращений касательно последствий шторма, в том числе через социальные сети, продолжается.
22 мая с 13.00 часов в Городской центр мониторинга и оперативного реагирования iKomek по номеру "109" поступило более 2161 звонков, из которых зарегистрировано 700 обращений и предоставлено более 1 400 консультаций, передает Zakon.kz со ссылкой на Центр оперативного реагирования и мониторинга по ликвидации последствий урагана.
Основные категории обращений:
- Жалобы на нарушение благоустройства - 19%
- Жалобы на насекомых/грызунов - 18%
- Замыкание/Искрение/Провисание кабеля на улице - 14%
- Падение/угроза падения дерева/строительных конструкций - 12%
- Недействующее уличное освещение/Восстановление опоры освещения - 11%
- Забиты канализационные колодцы - 9%
- Жалобы на повреждение автомобиля - 9%
- Снос крыши - 8%
Как отмечается в сообщении пресс-службы КЧС МВД РК, штормовых предупреждений, связанных с неблагоприятными погодными условиями (усиления ветра), от РГП «Казгидромет» в адрес ДЧС Астаны не поступало, в связи с чем оповещение населения не производилось. Согласно данным "Казгидромета", на 22 мая по городу Астане прогнозировалась переменная облачность, днем временами дождь, гроза. Ветер северный, северо-западный ночью 3-8 м/с, днем 5-10, порывы 15 м/с.
"Хотим отметить, что прием и регистрация обращений касательно последствий шторма, в том числе через социальные сети, продолжается. Все городские службы работают в усиленном режиме", - сообщили в Центре оперативного реагирования и мониторинга по ликвидации последствий урагана.
Все новости об урагане в Астане по теме читайте здесь.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!