После урагана в Астане более 2 тысяч звонков поступило на номер "109"

Прием и регистрация обращений касательно последствий шторма, в том числе через социальные сети, продолжается.

22 мая с 13.00 часов в Городской центр мониторинга и оперативного реагирования iKomek по номеру "109" поступило более 2161 звонков, из которых зарегистрировано 700 обращений и предоставлено более 1 400 консультаций, передает Zakon.kz со ссылкой на Центр оперативного реагирования и мониторинга по ликвидации последствий урагана.

Основные категории обращений:

- Жалобы на нарушение благоустройства - 19%

- Жалобы на насекомых/грызунов - 18%

- Замыкание/Искрение/Провисание кабеля на улице - 14%

- Падение/угроза падения дерева/строительных конструкций - 12%

- Недействующее уличное освещение/Восстановление опоры освещения - 11%

- Забиты канализационные колодцы - 9%

- Жалобы на повреждение автомобиля - 9%

- Снос крыши - 8%

Как отмечается в сообщении пресс-службы КЧС МВД РК, штормовых предупреждений, связанных с неблагоприятными погодными условиями (усиления ветра), от РГП «Казгидромет» в адрес ДЧС Астаны не поступало, в связи с чем оповещение населения не производилось. Согласно данным "Казгидромета", на 22 мая по городу Астане прогнозировалась переменная облачность, днем временами дождь, гроза. Ветер северный, северо-западный ночью 3-8 м/с, днем 5-10, порывы 15 м/с.

"Хотим отметить, что прием и регистрация обращений касательно последствий шторма, в том числе через социальные сети, продолжается. Все городские службы работают в усиленном режиме", - сообщили в Центре оперативного реагирования и мониторинга по ликвидации последствий урагана.

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