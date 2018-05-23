Указом Главы государства назначен Посол в Королевстве Бельгия
Указом Главы государства Куспан Айгуль Сайфоллаевна назначена Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Королевстве Бельгия.
Указом Главы государства Хамзаев Алмаз Насреддинович освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Королевстве Бельгия, от должностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Великом Герцогстве Люксембург, Главы Представительства Республики Казахстан при Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора (НАТО) по совместительству.
23 мая 2018, 11:31
Источник, интернет-ресурс: *Президента Республики Казахстан
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4919659-490080b9735db549a6d0cc9d25ca16a3
Акции
Комментарии
Сообщить об ошибке
4919659-490080b9735db549a6d0cc9d25ca16a3
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript