Указом Главы государства назначен Посол в Королевстве Бельгия

Указом Главы государства Куспан Айгуль Сайфоллаевна назначена Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Королевстве Бельгия.

Указом Главы государства Хамзаев Алмаз Насреддинович освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Королевстве Бельгия, от должностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Великом Герцогстве Люксембург, Главы Представительства Республики Казахстан при Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора (НАТО) по совместительству.