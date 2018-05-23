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Указом Главы государства назначен Посол в Королевстве Бельгия

 

Указом Главы государства Куспан Айгуль Сайфоллаевна назначена Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Королевстве Бельгия.

Указом Главы государства Хамзаев Алмаз Насреддинович освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Королевстве Бельгия, от должностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Великом Герцогстве Люксембург, Главы Представительства Республики Казахстан при Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора (НАТО) по совместительству.

23 мая 2018, 11:31
Источник, интернет-ресурс: *Президента Республики Казахстан

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