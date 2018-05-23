Назначен директор филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Кызылординской области

Сегодня директором филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Кызылординской области назначен Кайруллаев Айдын Бокенбаевич.

Назначенца по видеоконференцсвязи поздравил, пожелал ему успехов в работе председатель Правления НАО Абылайхан Оспанов.

А.Кайруллаев родился 1981 году в Шиелийском районе. Окончил Кызылординский государственный университет имени Коркыта ата по специальностям «журналистика» и «юриспруденция».

Трудовую деятельность начал редактором областного телеканала. В разные годы работал главным редактором радио «Сета», пресс-секретарем акима области, заместителем областного управления внутренней политики, руководителем горотдела внутренней политики, заместителем акима Кызылорды.

С марта 2016 года до нового назначения - руководитель областного управления внутренней политики.