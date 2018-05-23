Назначен новый руководитель ГАСК по Мангистауской области

Аким Мангистауской области Ералы Тугжанов представил нового руководителя Управления государственного архитектурно-строительного контроля. Им назначен Эльдар Куатович Машырыков.

Эльдар Машырыков родился в 1985 году, в Мангистауской области, г. Жанаозен. Закончил в 2008 году Казахскую головную архитектурно-строительную академию по специальности инженер. Затем в 2013 году - Каспийский государственный университет технологий и инжиниринга им Ш.Есенова по специальности юрист.

С 2009 по 2011 годы работал в ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля МО» ведущим, затем главным специалистов отдела контроля качества строительства. С 2011 по 2015 трудился в ГУ «Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по МО Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства» на руководящих должностях. С марта 2015 года работал руководителем отдела, затем заместителем руководителя ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля МО».