Госрегулирование Интернета должно быть умным и ответственным

Новый цифровой мир несет не только с собой добро.

Молодое поколение воспринимает доступ к интернету и мобильным приложениям не как какой-то дополнительный сервис или возможность, а как неотъемлемую, жизненно-важную услугу. А ограничение по ее использованию воспринимает как покушение на образ жизни. Об этом на площадке XV Евразийского Медиа Форуме рассказала Дарига Назарбаева, передает Zakon.kz.

«Исследования, которые проводятся во многих странах, показывают, что извечный конфликт отцов и детей сегодня переместился в цифровую сферу, и во многом разворачивается вокруг вопроса медиапотребления. Мы взрослые, часто не учитываем этого, когда начинаем заниматься регулированием пространства и цифрового поведения. Это вовсе не означает, что цифровая реальность не нуждается в регулировании, а ее пользователи не нуждаются в защите от многочисленных и вполне реальных киберугроз», - сказала Назарбаева.

По ее словам, это значит, что госрегулирование должно быть умным и ответственным. Оно должно быть понято и принято молодым поколением.

«Новый цифровой мир несет не только с собой добро. Все мы знаем и про так называемые группы смерти в социальных сетях. Мы прекрасно знаем, что мессенджеры в наших смартфонах не только крайне удобный инструмент коммуникации, но что и его преимущество используют и террористы, и наркодельцы, и прочие преступники. Нет ни одной страны в мире, где бы сегодня не обсуждались вызовы и угрозы, которые несут обществу и человеку новые коммуникационные технологии», - заключила она.

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