Назначен председатель Шалкарского районного суда

В Шалкарском районном суде с участием руководителей районных учреждений состоялась официальное собрание.

Судья Актюбинского областного суда Ізтай Б.Ж., представив переназначенного на второй конституционный срок председателя суда Бактыгереева О. А., огласил Указ Президента Республики Казахстан №680 от 04 мая 2018г., о назначении его председателем Шалкарского районного суда.

В своем выступлении отметил достойность Бақтыгереева О. на данную должность, имеющего большой опыт и знания.

Аким Шалкарского района Каниев Б. поздравил Бактыгереева О., пожелал творческих успехов в работе.

По окончании собрания Бактыгереев О.А. выразил благодарность, заверил, что оправдает доверие Главы Государства и внесет свою долю в развитие судебной системы.