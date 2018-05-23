В Казахстане упразднят окружные избирательные комиссии

Их функции и полномочия будут переданы территориальным избирательным комиссиям.

Депутаты Мажилиса Парламента РК на пленарном заседании палаты одобрили проект Конституционного закона РК «О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон РК «О выборах в РК» и сопутствующий законопроект в первом чтении «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам выборов», передает корреспондент Zakon.kz.

«Целью разработки является совершенствование выборного законодательства РК и дальнейшее обеспечение соблюдения основополагающих избирательных принципов», - сказал министр юстиции РК Марат Бекетаев.

Он проинформировал об основных новеллах документа.

«В частности, предлагается распространить пропорциональную избирательную систему, которая используется при выборах депутатов Мажилиса на процедуре избрания депутатов маслихатов всех уровней. В связи с оптимизацией выборов депутатов маслихатов предлагается упразднение окружных избирательных комиссий. Их функции и полномочия будут переданы территориальным избирательным комиссиям, члены которых будут осуществлять свои полномочия на постоянной профессиональной основе», - пояснил глава ведомства.

По его словам, в то же время вводится прямая выборность акимов сельского уровня.

«Аким будет избираться местным населением на основе всеобщего равного прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на 4 года. Также предлагается пересмотреть порядок составления списков избирателей, осуществляя его через интеграцию с государственной базой данных физических лиц. Это позволит сформировать республиканский электронный список избирателей», - уточнил министр.

На заседании депутаты одобрили в первом чтении сопутствующий законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам выборов».

«Проект закона предусматривает внесение поправок в два Кодекса и три закона. Поправки в Бюджетный кодекс обусловлены установленной возможностью расходования средств местного бюджета на обучение избирателей и членов избирательных комиссий. Поправки в КоАП связаны с упразднением окружных избирательных комиссий. Кроме того, в связи с введением прямой выборности акимов сельского уровня предлагается блок поправок в закон о местном госуправлении, о политических партиях, о госслужбе. В ходе обсуждения законопроекта замечаний концептуального характера не поступило», - сообщил М. Бекетаев.

Ксения Давыдова, Астана

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