Дарига Назарбаева поприветствовала участников ЕАМФ

Назарбаева поздравила всех участников и гостей с месяцем Рамадан и пожелала добра, счастья и мира над головой.

Дарига Назарбаева обратилась с приветственной речью к участникам XV Евразийского медиа-форума, сообщает Zakon.kz.

«Дорогие друзья, очень символично, что XV Евразийский медиа-форум проходит в дни благодатного и священного для всех мусульман месяца Рамадан. В эти дни люди должны думать о добре, счастье, помощи другим, милосердии, прощении и очищении от всех грехов», - сказала она.

Д. Назарбаева поздравила всех участников и гостей с месяцем Рамадан и пожелала добра, счастья и мира над головой.

«16 лет назад в этом удивительном городе, нашей красавице Алмате мы открыли Евразийский медиа-форум. Это было недавно, это было давно. Родившиеся тогда дети уже старшеклассники. Люди, отметившие тогда свой 50-летний юбилей, уже пенсионеры. К пенсионному возрасту я сама тоже приближаюсь», - пошутила она.

По ее словам, повестка юбилейного форума традиционно насыщена и разнообразна.

«Я благодарю всех вас за то, что откликнулись на наше предложение и согласились поделиться с коллегами своей компетентностью, идеями и особыми взглядами. Имена наших спикеров и модераторов известны далеко за пределами стран, которые они представляют. И мы гордимся ими», - отметила Д. Назарбаева.

Как сообщалось, среди гостей и участников форума - министр иностранных дел РК Кайрат Абдрахманов, бывший премьер-министр Италии Матео Ренци, авторитетные политики, представители авторитетных международных организаций и влиятельных исследовательских центров и зарубежных средств массовой информации.

В настоящее время Форум привлек более 600 делегатов из 60 стран мира.

Повестка ЕАМФ в этом году затрагивает целый ряд актуальных и важных вопросов современности, включая глобальное переустройство мира, возможные сценарии взаимодействия, концепцию «зеленой экономики», последствия информационной революции и роль инвестиций.

Работа форума продлится до 24 мая.