Назарбаева: Молодое поколение не представляет жизни без интернета

Появилось новое поколение, которое чувствует себя в новой медиареальности как рыба в воде - Д. Назарбаева.

С момента первого Евразийского медиа форума прошло 16 лет. За это время все сферы жизни претерпели большие изменения, в том числе, появилось новое «цифровое» поколение. Об этом на площадке форума сказала Дарига Назарбаева, передает Zakon.kz.

« Когда мы впервые собрались в 2002 году в Алматы, не было ни iPhone, ни iPad, не было ни Facebook, Instagram или Whats App. Эти новшества вошли в нашу жизнь и стали привычны. Слово «пейджер» почти забыто, дисковый телефон можно увидеть лишь в старом кино. Ящик телевизора превратился в жидкокристаллический экран. Разнообразие ноутбуков изумляет глаз. Смартфон стал персональным компьютером, который помещается в кармане. Поисковые системы Интернета открывают дорогу к любой информации. Дети возятся с девайсами, как раньше мы играли с куклами», - поделилась Д. Назарбаева.

По ее словам, медиапотребление в мире также изменилось. Но самое главное - появилось новое поколение, которое чувствует себя в новой медиареальности как рыба в воде.

«Это мы с вами, участники форума, удивляемся каждому новому гаджету. Долго спорим, победит ли какое-нибудь новое интернет-приложение телевидение или наоборот. А они, те, кому сегодня 10, 15, 20 лет, с этими гаджетами, сервисами, приложениями просто родились и сегодня растут, и уже не представляют себе жизни без интернета, смартфона», - сказала она.

Как отметила Назарбаева, молодое поколение не делает выбор между традиционными и новыми медиа.

«Оно использует их так, как им удобно. С утра смотрят свои любимые мультфильмы на экране телевизора, днем с экрана смартфона или планшета, а потом играет в компьютерную игру. Параллельно ребенок или подросток обсуждает все это в соцсетях с друзьями и присылает им интересные ссылки фотографии и видео», - сказала Д, Назарбаева.

Спикер также подчеркнула, что круглосуточное взаимодействие с информацией и медиаконтентом, любимыми брендами во всех медиасредах и на любых носителях стало нормой и естественным ходом вещей для этого поколения.