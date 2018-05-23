Ученые предупреждают, что стерильная чистота смертельно опасна для детей

Проблема не в инфекции, а в ее отсутствии.

Большинство случаев детского острого лимфобластного лейкоза (ОЛЛ) связаны с генетической предрасположенностью и стерильным окружением, утверждают британские ученые из Института изучения рака, сообщает РИА Новости.

Исследователи провели метаанализ десятков работ, посвященных лимфобластному лейкозу, и пришли к выводу, что формирование этой болезни происходит в два этапа. Сначала в результате генетической мутации, вероятность которой около пяти процентов, у зародыша формируется предрасположенность к этому недугу. Затем ОЛЛ провоцируется одним из обычных заболеваний вроде простуды.

При этом авторы исследования отмечают, что гораздо сильнее заболеванию подвержены дети, которые провели первый год жизни в стерильных условиях, избегая контактов со сверстниками и публичных мест. Тогда как у тех, кто посещал ясли, оно встречается гораздо реже.

Медики проверили эти утверждения на лабораторных мышах — генетически предрасположенные к лейкозу грызуны, выращенные в стерильных условиях, болели чаще, чем их собратья, обитавшие в обычной обстановке.

Руководитель исследования профессор Мэл Грейвс называет это "парадоксом прогресса". Он отмечает, что лейкоз чаще встречается в относительно богатых обществах, где дети меньше подвержены разным заболеваниям, из-за чего их иммунная система не получает должной "тренировки".

"Проблема не в инфекции, а в ее отсутствии", — резюмирует Грейвс.

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