Доступность интернета расширила возможности преступников - Назарбаева

Бурное развитие интернета, социальных сетей и других коммуникационных сервисов резко изменило привычный порядок вещей.

Доступность интернета открыла дорогу авантюристам, преступникам, пропагандистам всех мастей, теоретикам и практиками терроризма. Об этом на открытии Евразийского медиа форума рассказала председатель оргкомитета Дарига Назарбаева, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, бурное развитие интернета, социальных сетей и других коммуникационных сервисов резко изменило привычный порядок вещей.

«Относительная доступность девайсов и гаджетов сделала возможным личное участие в медийных событиях сотен миллионов людей. Сетевые авторы, блоггеры соперничают в популярности с видными журналистами традиционных изданий, которые в свою очередь теряют тиражи. Утрачивает былую власть телевидение, поскольку любой обладатель смартфона может сделать свой репортаж или даже снять документальный фильм», - отметила Назарбаева.

Председатель оргкомитета Евразийского медиа форума считает, что модернизация и цифровизация медиа принесла не только положительные моменты, но и новые проблемы.

«Упрощенность доступа на просторы интернета открыла дорогу не только талантливым людям, желающим самовыражения, но и авантюристам, преступникам, пропагандистам всех мастей, теоретикам и практиками терроризма, сеятелям вражды и ненависти. Настоящим бедствием стали так называемые «троли», невидимые бойцы информационных войн, а также производители фальшивых новостей - фейков. На этом фоне таблоиды выглядят почти прилично», - подытожила она.