Ребенок, катаясь на качелях, получил открытую травму головы
У ребенка диагностирована открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга.
Фото : SPBMED.info23 мая 2018, 13:53
ЧП произошло во дворе дома в поселке Зачаганск, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
7-летний ребенок получил травму головы, катаясь на качелях на детской площадке. На место происшествия была вызвана машина скорой помощи.
Ребенок 2009 года рождения получил удар качелями. У него диагностирована открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга. Была проведена первичная хирургическая обработка раны, наложена асептическая повязка, - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения ЗКО.
Ребенок госпитализирован в отделение нейрохирургии городской многопрофильной больницы.
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