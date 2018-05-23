Ребенок, катаясь на качелях, получил открытую травму головы

У ребенка диагностирована открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга.

ЧП произошло во дворе дома в поселке Зачаганск, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

7-летний ребенок получил травму головы, катаясь на качелях на детской площадке. На место происшествия была вызвана машина скорой помощи.

Ребенок 2009 года рождения получил удар качелями. У него диагностирована открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга. Была проведена первичная хирургическая обработка раны, наложена асептическая повязка, - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения ЗКО.

Ребенок госпитализирован в отделение нейрохирургии городской многопрофильной больницы.

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