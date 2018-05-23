Мажилис одобрил законопроект, запрещающий ношение одежды, скрывающей лицо

За нарушение этой нормы устанавливается адмответственность.

На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК депутаты одобрили проект закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам религиозной деятельности и религиозных объединений», передает корреспондент Zakon.kz.

«Хотел бы отметить, что в основу данного законопроекта вошли основные положения концепции госполитики в религиозной сфере, утвержденной Указом Главы государства», - сказал председатель комитета Мажилиса по международным делам, обороне и безопасности Мухтар Ерман.

По его словам, проектом закона вносятся изменения в три кодекса и 9 законов.

«Основные поправки, которые были внесены депутатами, направлены на пересмотр размеров штрафных санкций за нарушение требований законодательства в сфере религиозной деятельности. Предложения по участию несовершеннолетних в религиозных обрядах, церемониях и собраниях депутатами совместно с представителями религиозных объединений, данная норма отработана, и обязательное сопровождение родителей было заменено на отсутствие их возражения», - пояснил мажилисмен.

Также законопроект предусматривает конкретизацию порядка проведения госконтроля за деятельностью религиозных объединений.

«Функции наделения правом для официального предостережения. Закрепление за уполномоченным органом по разработке, утверждению порядка поездки граждан для совершения паломничества; конкретизацию требований, предъявляемых к регистрации региональных религиозных объединений; введение понятия «участник», «член религиозного объединения» во избежание попадание под данное понятие последователей той или иной религии. Также были редакционно доработаны основные понятия, используемые в законопроекте», - уточнил М. Ерман.

Как ранее сообщалось, данными поправками водится запрет на ношение в общественных местах предметов одежды, препятствующих распознаванию лица, с установлением адмответственности за его нарушение.

Ксения Давыдова, Астана