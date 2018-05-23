Снижение налога для казахстанцев с низкой зарплатой одобрил Мажилис

Высвобождаемые от снижения налога средства будут направлены на увеличение зарплат более чем двум миллионам граждан.

Депутаты Мажилиса Парламента РК на пленарном заседании одобрили проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам социального обеспечения», передает корреспондент Zakon.kz.

«Данный законопроект был разработан в соответствии с Концепцией социального развития РК до 2030 г. и направлен на совершенствование законодательства в сфере социального обеспечения. В результате проведенной работы по законопроекту депутатами был внесен ряд изменений и дополнений в действующее законодательство. А именно, согласно пяти социальных инициатив Главы государства внесены поправки в Бюджетный кодекс и в закон о введении в действие Налогового кодекса в целях снижения налоговой нагрузки на работников с низкой заработной платой», - сказала депутат Айгуль Нуркина, представляя документ.

В то же время в рамках нынешнего Послания Главы государства в целях усиления социальной защиты инвалидов первой группы с детства, а также обеспечения их равноправием депутатами были внесены поправки в части расширения прав получения нового пособия лицами, не работающими и осуществляющими уход за инвалидами первой группы с детства, а также работающим гражданам.

«Кроме того, внесены поправки в закон РК «О внесении и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам пенсионного обеспечения» в части включения в стаж участия в пенсионной системе периодов ухода за инвалидами первой группы, одинокими инвалидов второй группы пенсионерами по возрасту, нуждающимися в посторонней помощи, и престарелым, достигшим восьмидесятилетнего возраста», - уточнила парламентарий.

Напомним, президент РК Нурсултан Назарбаев в марте этого года выступил с инициативой снизить налог для казахстанцев, получающих маленькую зарплату, а именно для тех, кто получает оплату труда в размере не более 25-кратного размера МРП в месяц (60 125 тенге в 2018 году). Для них индивидуальный подоходный налог будет снижен в десять раз. При этом деньги, высвобождаемые от такого снижения, будут направлены на увеличение зарплат этих граждан. В результате это приведет к тому, что зарплата вырастет более чем у двух миллионов жителей страны.

В заключении комитета Мажилиса указывается, что данная норма вводится в действие с 1 января 2019 года.

Еще одним новшеством стало введение ежемесячного госпособия, назначаемого и выплачиваемого лицу, осуществляющему уход за инвалидом первой группы с детства. Кроме того, дети жертв массовых политических репрессий, оставшиеся в результате репрессий без попечения одного из родителей, будут иметь право на получение выплаты денежной компенсации.

Ксения Давыдова, Астана

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