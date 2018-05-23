Проходить сверку при регистрации авто с 26 мая не нужно

Изменения направлены на создание благоприятных условий для граждан при регистрации транспорта и получении водительского удостоверения.

С 26 мая вступают в силу изменения и дополнения в Правила государственной регистрации и учета отдельных видов транспортных средств по идентификационному номеру транспортного средства, подготовки водителей механических транспортных средств, приема экзаменов и выдачи водительских удостоверений», а также в стандарты государственных услуг в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. Об этом сообщила пресс-секретарь КАП МВД Ирина Лукьянина-Костерева, передает Zakon.kz.

«Следует отметить, что изменения направлены на создание благоприятных условий для граждан при регистрации транспорта и получении водительского удостоверения, - написала она на своей странице в Facebook. -Так, отменяется прохождение осмотра ранее зарегистрированных транспортных средств при перерегистрации: при постановке на учет, внесении изменений в свидетельство о регистрации транспортных средств и других регистрационных действиях».

Вместе с тем осмотр сохранился при первичной регистрации «с целью сверки соответствия номерных агрегатов учетным данным обязательно (за исключением транспортных средств, приобретенных у официального дилера (представителя) производителя транспортного средства на территории Республики Казахстан)».

«Таким образом, только ввозимые из-за рубежа в Казахстан транспортные средства, в том числе из стран ЕАЭС, при постановке на учет должны проходить процедуру осмотра», - подчеркнула она.

При этом у автовладельцев появилась возможность выбора любого госномерного знака (ГРНЗ) по своему желанию из имеющихся в наличии. Ранее такая возможность была только у желающих приобрести ГРНЗ повышенного спроса.

Информация об имеющихся в наличии номерах будет размещаться на информационных стендах, а в СпецЦОНах планируется установить специальные терминалы, с помощью которых можно будет выбрать понравившийся госномер из имеющихся в наличии.

Кроме того, владельцы автотранспорта получат возможность выбрать госномер и подать все документы через портал электронного правительства, там же уплатить все пошлины и сборы, а затем обратиться в РЭП или СпецЦОН и получить госномерной знак и свидетельство о регистрации транспортного средства.

Сокращается срок изготовления дубликатов ГРНЗ: (когда госномер утерян, украден или пришел в негодность), теперь этот срок составляет для жителей Астаны, Алматы – 5 дней, для остальных регионов - 15 дней (ранее было - 30 дней).

Отменяется требование прохождения медкомиссии при обмене водительского удостоверения (ВУ) до окончания его срока действия.

Однако представление медицинской справки обязательно, если водительское удостоверение выдается впервые и при открытии дополнительных категорий, а также при обмене ВУ по окончании его срока действия.

Кроме того, теперь все регистрационно-экзаменационные подразделения административной полиции (РЭП) будут принимать граждан и по понедельникам (ранее понедельник был техническим днем).

Таким образом, график работы РЭП будет следующим: понедельник – пятница с 9:00 до 18:30 часов (перерыв на обед с 13:00 до 14:30), суббота - с 08:00 до 16:00 часов (перерыв на обед с 12:00 до 13:00)

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