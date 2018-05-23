Казахстанцы получат полный контроль над доступом к своим данным

Операторы ЦОН смогут получать доступ к данным граждан только по их разрешению.

Сегодня на брифинге в службе центральных коммуникаций глава госкорпорации «Правительство для граждан» Аблайхан Оспанов рассказал о том, что до конца недели казахстанцам станет доступна функция блокировки личных данных, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу НАО «Правительство для граждан».

Он отметил, что совместная работа над этим проектом сейчас проводится с АО «Национальные информационные технологии».

«Чтобы исключить риски несанкционированной передачи и использования персональных данных, мы разработали проект, по которому граждане получают полный контроль над доступом к своим данным. Другими словами, операторы ЦОН смогут получать доступ к данным граждан только по их разрешению, через SMS-подтверждение», - пояснил Оспанов.

Проект будет реализован в два этапа. На первом этапе до конца этой недели в личных кабинетах пользователей портала электронного правительства появится функция блокировки данных. Каждый пользователь портала сможет активировать ее и заблокировать любой доступ к своим данным. При этом разблокировать доступ услугополучатели смогут только через личный кабинет.

Второй этап - реализация SMS-сервиса для отключения блокировки доступа к персональным данным. То есть, в случае блокировки доступа при вводе ИИН гражданина в систему оператор ЦОН получит соответствующее сообщение с дальнейшими рекомендациями. Только после SMS-подтверждения от услугополучателя работник фронт-офиса сможет получить данные для дальнейшего оказания госуслуги.

Необходимо отметить, для того, чтобы пользоваться этим сервисом, необходимо зарегистрироваться в базе мобильных граждан. Сделать это можно в личном кабинете на портале электронного правительства или в любом ЦОНе.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!