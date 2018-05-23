Гигантские черви-"молоты" захватили Францию

Они попали туда из заморских территорий республики в Азии и в Африке вместе с декоративными растениями.

Франция была "захвачена" большим числом гигантских червей-молотов, попавших туда из заморских территорий республики в Азии и в Африке вместе с декоративными растениями, сообщает РИА Новости.

"Фотографии этих червей гуляли по всей сети, пока они не попали ко мне на почту. Я посмотрел на них и сразу же сказал – это шутка или подделка, таких животных во Франции не существует. Сейчас нам удалось собрать все доказательства того, что инвазивные виды червей "захватили" все уголки Франции", — заявил Жан-Лу Жюстин (Jean-Lou Joustine) из Национального музея естественной истории в Париже (Франция).

Так называемые инвазивные виды животных, проникающие на новые для себя территории и континенты благодаря неосознанной "помощи" со стороны человека являются одной из главных проблем для экологии Земли сегодня. К примеру, проникновение бразильских огненных муравьев в США вызвало экологическую катастрофу, уничтожило несколько видов улиток и заметно сократило численность других видов насекомых и даже млекопитающих.

Проникновение африканского грибка Batrachochytrium dendrobatidis в Европу, Америку и Азию уничтожило десятки видов лягушек и прочих земноводных, а появление колорадского жука в России и прочих странах в середине 60 годов прошлого века стало большой трагедией для колхозов и домашних хозяйств.

Жюстин и его коллеги выяснили, что глобализация и усиление международной торговли способствуют распространению даже самых необычных и относительно редких животных, анализируя фотографии, сделанные Пьером Гросом, натуралистом-любителем, пять лет назад.

Прогуливаясь по своему саду, Грос заметил несколько необычно крупных плоских червей, ползавших по почве, что заставило его достать цифровую камеру, сфотографировать их и разослать снимки самым разным ученым.

Когда фотографии дошли до Жюстина, он не поверил Гросу и попросил его сделать новые снимки червей. На этих карточках биолог увидел сразу три вида беспозвоночных, не обитающих во Франции, что заставило его съездить в гости к натуралисту и проверить, не обманывает ли он его. Оказалось, что черви действительно существовали.

Последующие пять лет Жюстин и Грос потратили на поездки в разные уголки Франции и поиски других колоний червей-"пришельцев", и поиски их следов в заметках других любителей природы. Оказалось, что эти беспозвоночные начали проникать на территорию страны почти 20 лет назад, примерно в 1999 году, и к настоящему времени они "захватили" всю территорию республики.

Самыми крупными и заметными из них являются так называемые черви-молоты (Diversibipalium) – крупные хищные беспозвоночные, обитающие в лесах Азии и восточной Африки. При благоприятных условиях среды они могут вырастать до длины в 40-50 сантиметров и при отсутствии естественных врагов они представляют большую угрозу для стабильности местных экосистем.

Что интересно, геномы одних и тех же видов червей из разных уголков Франции были фактически идентичными друг другу, что говорит о том, что эти беспозвоночные пока размножаются бесполым путем, порождая множество клонов самих себя.

Беспрепятственное распространение этих "клонов" по всей стране, как считают ученые, говорит о том, что черви почти не встречают сопротивления со стороны местной фауны, что может крайне негативно повлиять на их жизнь в ближайшем будущем.

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