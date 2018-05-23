Дожди и ветер ожидают казахстанцев

Лишь на юге ожидается погода без осадков.

Прогноз погоды на 24-26 мая опубликовал РГП «Казгидромет», передает Zakon.kz.

Как отмечают синоптики, в большинстве областей Казахстана ожидаются дожди, грозы и шквалистое усиление ветра.





Холодные арктические фронты, накануне вызвавшие осадки в северных областях Казахстана, смещаются в восточном направлении. В предстоящие сутки на юго-востоке и востоке страны ожидаются осадки и понижение температуры воздуха.

На погоду остальных регионов влияние окажет антициклон с Поволжья. Его влияние будет кратковременным, так как над Баренцевым морем уже формируется следующая система арктических фронтов, которая днём 25 мая достигнет северных областей и начнёт смещаться в южном и юго-восточном направлениях.

В связи с этим лишь на юге и 25-26 мая на юго-востоке республики ожидается погода преимущественно без осадков, а на остальной территории Казахстана местами пройдут дожди, грозы и шквалистое усиление ветра.

На 24 мая по Северо-Казахстанской области объявлено штормовое предупреждение. Ожидается юго-западный, западный ветер 15-20, местами порывы 23-28 м/с. Местами гроза, возможен град. В Петропавловске 24 мая ожидается юго-западный, западный ветер 15-20, порывы 25 м/с. Днем гроза, возможен град.

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