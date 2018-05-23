В Казахстане станет проще зарегистрировать права на недвижимое имущество

Для получения ряда услуг, достаточно будет просто прийти в ЦОН.

Функция по регистрации прав на недвижимое имущество в ближайшее время будет передана от Министерства юстиции РК в государственную корпорацию «Правительство для граждан», сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу НАО «Правительство для граждан».

Передача функций в госкорпорацию даст возможность сократить, как сроки оказываемых услуг, так и расходы при регистрации, а также получать эти услуги композитно. Все это исключит административные барьеры и снизит коррупционные риски при получении услуг по регистрации.

«Например, сегодня при постройке частного дома гражданин сначала через госкорпорацию вносит в информационную систему правового кадастра идентификационные сведения на основании Акта приема в эксплуатацию. После внесения сведений в систему через рабочий день сдает эти же документы еще раз, но уже на регистрацию прав собственности. При передаче функций обе услуги будут оказываться по одному заявлению через ЦОН», - сообщили в пресс-службе.

Изменится и порядок получения услуг по нотариально не удостоверенным сделкам и регистрации прав по ним. Сейчас услугополучатель сначала идет в территориальное подразделение МЮ РК, где в порядке общей очереди получает услуги по нотариально не удостоверенной сделке, после чего едет во фронт-офис госкорпорации и сдает документы на регистрацию прав. После передачи функций, услугополучателю достаточно будет прийти в ЦОН и получить обе услуги по одному заявлению.

«Так же, в случаях выявления ошибок и несоответствий сведений, подлежащих и возможных корректировке в информационной системе, услугополучателю теперь не надо будет ехать в территориальное подразделение МЮ РК, он получит возможность исправить и откорректировать данные в госкорпорации», - говориться в сообщении.

Сейчас в госкорпорации проводится обучение работников и другие подготовительные мероприятия по приему функций регистрации прав на недвижимость.