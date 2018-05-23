Нацбанк предлагает ужесточить штрафы за досрочное снятие денег с депозитов

В Нацбанке также подчеркнули, что сегодня нет возможности снизить зависимость банков второго уровня от уровня депозитов.

В Нацбанке разрабатывают меры по увеличению привлекательности депозитов без возможности досрочного снятия для физических лиц. Об этом стало известно в ходе презентации Отчета финансовой стабильности Казахстана за 2015-2017 годы в Алматы, передает МИА «Казинформ».

Анализируя проблемы банков второго уровня за последние годы, в Нацбанке отметили, что депозиты физических и юридических лиц как источник фондирования для банков второго уровня сегодня весьма нестабильный. То есть, если люди массово и одномоментно начнут забирать свои вклады, банк столкнется с большими проблемами- нехваткой ликвидности для выплаты. Одним из решений проблемы в Нацбанке видят трансформацию срочности депозитов и стимулирование вкладчиков на то, чтобы они не снимали свои деньги со счетов раньше окончания срока договора о депозитном вкладе.

«Гражданский Кодекс закрепляет право изъятия вкладов из банков в любое время. Право изъятия регламентируется условиями договора, банк обязан вернуть вкладчику срочный вклад в течение 5 дней в соответствии с Гражданским Кодексом. Мы не собираемся отменять это право. Банки могут при досрочном изъятии депозитов применять штрафы. Некоторые банки и сейчас это делают, но данные штрафы не являются достаточными для формирования срочного рынка депозитов»,- рассказала заместитель начальника управления анализа макропруденциальной политики Департамента финансовой стабильности Нацбанка Динара Тазетдинова.

По ее словам, Нацбанк предложит ряд мер, чтобы вкладчикам было выгоднее сохранять свои деньги на депозитах до конца их срока действия.

«Мы хотим стимулировать. Банки второго уровня будут предоставлять продукты, по которым предусмотрено досрочное изъятие без комиссий и штрафом, так и продукты, по которым оно не будет предусмотрено. По продуктам, где нет штрафов за досрочное изъятие, ставки должны быть ниже, потому что такие вклады, по сути, являются вкладами до востребования»,- сказала Динара Тазетдинова.

В Нацбанке также подчеркнули, что сегодня нет возможности снизить зависимость банков второго уровня от уровня депозитов.

«У нас нет данных по среднему сроку хранения денег на депозите, смотрим скорость оборота - как много открывается и закрывается. Высчитывали скорость оборота, она оказалась быстрее, чем должна была бы быть согласно условиям срочности»,- добавил директор Департамента финансовой стабильности Нацбанка Сабит Хакимжанов.