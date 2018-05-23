«Казахтелеком» может создать олигополию на рынке мобильной связи республики

Это серьезно ограничит конкуренцию на рынке, что запрещено действующим антимонопольным законодательством.

«Казахтелеком» намерен купить 75% акций «Kcell». Запрос уже подан в антимонопольный комитет и сразу вызвал озабоченность общественности. Потенциально сделка может привести к таким последствиям как, например, олигополия, передает корреспондент Zakon.kz.

Это серьезно ограничит конкуренцию на рынке, что запрещено действующим антимонопольным законодательством. В соответствии с новой методикой оценки экономической концентрации на товарных рынках, которая действует с 1 января 2018 года, установлен чёткий порядок рассмотрения запросов. Антимонопольный орган должен дать ответы на следующие вопросы:

1) услуги, предоставляемые «Казахтелеком» и «Kcell», взаимозаменяемые?

2) совместная доля «Казахтелекома» и «Kcell» составит более 35%?

3) каков расчёт предусмотренных в методике показателей ограничения конкуренции, которая может возникнуть или усилиться в результате экономической концентрации?

На конец III квартала 2017 года, абонентская база СП Теле2-Алтел насчитывала 6,8 млн абонентов, абонентская база «Кселл» — около 10 млн абонентов. При благоприятном исходе для «Казахтелекома» абонентская база достигнет почти 17 млн абонентов — это 64,4% всего рынка мобильной связи. В результате компания займет доминирующее положение.

Доли игроков на рынке сотовой связи сейчас выглядят так: «Кселл» — 39,2%, «Beeline Казахстан» — 35,5% и СП «Теле2-Алтел» 25,3%. Cделка создаст новый бенчмарк для отрасли, который вряд ли будет преодолим в обозримой перспективе. Появление олигополии, сведет конкуренцию и развитие отрасли к минимуму.

Если сделка все же состоится, то возникнут вопросы к Антимонопольному комитету и Министерству национальной экономики по детальному обоснованию такого разрешения.

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