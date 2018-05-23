В Актюбинской области возобновили производство знаменитой минводы

В торжественном мероприятии по этому случаю приняли участие аким области Бердыбек Сапарбаев и один из знаменитых уроженцев Шалкарского района, профессор Серик Акшулаков.

После долгого простоя в Актюбинской области реанимирован завод по производству минеральной воды из уникальных подземных источников на территории Шалкарского района передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима Актюбинской области.

В возобновление производства ТОО «Минеральные воды Казахстана» вложило 780 миллионов тенге. В феврале этого года линия розлива была запущена в тестовом режиме. В среду, 23 мая, производство вышло на полную мощность. С этого дня целебная вода под торговой маркой «Shalqar» будет выставлена на торговых прилавках Актюбинской области и за её пределами.

В торжественном мероприятии по этому случаю приняли участие аким области Бердыбек Сапарбаев и один из знаменитых уроженцев Шалкарского района, профессор Серик Акшулаков.

- Политика Главы государства Нурсултана Назарбаева направлена на развитие предпринимательства, ведь малый, средний и крупный бизнес - основа экономики каждого развитого государства. В соответствии с поручениями Президента в нашей области принимаются все необходимые меры по поддержке предпринимательства, в том числе запуску простаивающих предприятий. Шалкарская минеральная вода в свое время была известна во всем Советском Союзе. По объективным причинам, предприятие простаивало не один год. Сегодня оно запущено вновь, и я поздравляю с этим радостным событием, в первую очередь, местных жителей. Уверен, что завод внесет свой вклад в экономическое развитие района, а его продукция будет востребована не только в нашем государстве, но и в соседних странах, - сказал Бердыбек Сапарбаев.

Большие запасы минеральной азотно-кремнистой воды были обнаружены в Челкарском районе в конце 50-х годов 20 века. В 1961 году в городе запустили небольшой цех по розливу минеральной воды, а в 1979 году его реконструировали и построили новый завод. Состав лечебно-столовой минеральной воды действительно уникален и полезен: по всему Советскому союзу«Челкарскую» продавали в аптеках.

Завод простаивал с 90-х годов. Сегодня здесь установлено современное европейское оборудование, которое позволит разливать за одни сутки 45 000 литров минеральной и 75 000 литров газированной и негазированной питьевой воды в пластиковой и стеклянной таре емкостью от 0,5 до 5 литров (за год - 965 000 бутылок минеральной и 911 000 бутылок питьевой столовой воды).

- Оборудование, в основном, из Италии. Используем новейшую технологию эксплуатации источника минеральной воды, не ухудшающую ее качество, не меняющую исходный состав воды, а значит и ее свойства. Уже планируем выходить с нашей продукцией за пределы республики. Для этого усиленно работаем над качеством, получаем международные сертификаты. Заказы уже поступают, - рассказала главный технолог предприятия Роза Халикова.

Со стартом производства постоянными рабочими местами обеспечены 40 человек.

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