Башкортостан будет «прокладывать дорогу» в Китай через Павлодар

Как отметил глава Башкортостана, Павлодарская область может посодействовать республике в сотрудничестве Китайской Народной Республикой по поставке агропромышленной продукции и в сельскохозяйственной переработке.

Об этом во время официальной встречи с акимом Павлодарской области Булатом Бакауовым сказал глава Республики Башкортостан Рустэм Хамитов, передает корреспондент pavlodarnews.kz.

По словам Рустэма Хамитова, нередко, как в России, так и в Казахстане, ищут деловых партнеров в дальних странах, но при этом опыт показывает, что работать с соседями более перспективно.

- Казахстан – наш ближайший сосед, - заявил он.- Наши отношения еще не достигли оптимума, и очень важно, что коллеги из Павлодарской области проявляют инициативу, предлагая интересные варианты взаимодействия. Мы знаем, что в Павлодарской области достаточно большие залежи известняка и соли. Кроме того, через этот регион, который дает хорошие преференции, наши предприниматели прокладывают дорогу в Китай. Это и является преимуществом наших соседей.

Как отметил глава Башкортостана, Павлодарская область может посодействовать республике в сотрудничестве Китайской Народной Республикой по поставке агропромышленной продукции и в сельскохозяйственной переработке.

Булат Бакауов поддержал коллегу и выразил готовность к сотрудничеству в любых сферах.

- Представители крупных крестянских хозяйств прибыли с нами для ознакомления с деятельностью молочно-товарных ферм и растениеводства, мы предлагаем уделить внимание взаимовыгодной работе крупных крестьянских хозяйств и предприятий, занятых на переработке сельскохозяйственных культур, - заявил он. - Говоря о сотрудничестве в сфере образования и науки, хотелось бы отметить, что совместную работу наших вузов. С 2015 по 2018 годы сразу 35 магистрантов ПГУ имени С. Торайгырова прошли научную стажировку и обучение в Уфимском государственном нефтяном техническом университете.

В рамках рабочей поездки Булата Бакауова в Башкортостан стороны подписали два меморандума о сотрудничестве. Первое соглашение заключили специальная экономическая зона «Павлодар» и институт нефтехимпереработки Башкирии, второе – Палата предпринимателей Павлодарской области и Торгово-промышленная палата Республики Башкортостан.

Адиль Аскеров

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!