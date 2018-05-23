Вслед за ветром в Алматы прошел град
Происходящим в городе делятся его жители.
Фото : АиФ Иркутск23 мая 2018, 15:46
Непогода продолжает властвовать в Алматы - вслед за ветром прошел град, передает Zakon.kz.
И снова происходящим в городе делятся его жители. Причем отмечается, что все стихийные явления природы - град и ветер, были очень кратковременны, по сравнению с непогодой в Астане.
Во второй половине дня по Алматы прошелся сильный ветер. В результате зафиксированы случаи падения деревьев и веток, в том числе и на машины. Также была повреждена обшивка мечети. Ранее Казгидромет предупредил алматинцев о грядущей непогоде.
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