Решение второй судебной инстанции по делу Бишимбаева огласят 25 мая

Факты передачи взяток Бишимбаеву, по мнению прокурора, доказаны полностью.

Старший помощник прокурора города Сакен Толеуов выступил сегодня в суде второй инстанции по делу Бишимбаева. Он попросил судебную коллегию по уголовным делам суда города Астаны апелляционную жалобу, поданную в защиту интересов, осужденных оставить без удовлетворения, а приговор суда без изменения, передает корреспондент Zakon.kz.

Речь прокурора длилась 18 минут, в ходе которых он кратко пояснил позицию обвинителя. Так, по его словам, Жаксылык Исабек (учредитель ТОО «ШХМ») не мог получить свою прибыль от чистого дохода в виде дивидендов, потому как Исабек снял деньги спустя двое суток (середина июня) после получения авансового платежа от ТОО «Orda Glass», а не по итогам года.

Он также сообщил, что утверждение адвокатов о том, что по данному уголовному делу нет ущерба – неверное.

«Банковская гарантия взыскана в следствии серьезного отставания от графика работ и несоответствия качества выполненных работ», - добавил прокурор.

Помимо этого, он также сообщил, что механические ошибки, допущенные следствием в документах уголовного дела (на них часто обращает внимание защита Бишимбаева – от авт.), никак не повлияли на вынесенное решение.

Толеуов также ответил на одно из ходатайств защиты Бишимбаева об оглашении показаний свидетеля Абишева (директор ТОО «Галион»). По версии следствия, первая взятка от ТОО «Project city group» (она же стала первым платежом за строительство дома в Косши) была обналичена компанией Абишева и передана впоследствии сотрудникам АО «Байтерек Девелопмент».

Однако, по словам адвокатов экс-министра, сам Абишев эту информацию отрицает. Прокурор же в своей речи сослался на «наличие в деле приходно-кассового ордера с подписью Абишева на нем». И не увидел смысла зачитывать показания этого свидетеля в суде.

Факты передачи взяток Бишимбаеву через других сотрудников АО «Байтерек Девелопмент» по программе «Нурлы жол», строительство на эти деньги бани в поселке в Косши и получение взятки в размере 2 млн долларов от Исабека за покровительство, по мнению прокурора, доказаны следствием в полной мере.

В итоге, коллегия удалилась в совещательную комнату. Оглашение состоится 25 мая в пятницу в 15.00 часов.

«В случае, если по каким-то причинам оглашение не состоится в это время, секретарь судебного заседания на связи. Перерыв до 25 мая до 15.00 часов», - сказала в конце заседания председатель судейской коллегии Алма Есымова.

Татьяна Ковалева, Астана

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