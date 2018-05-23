«Нұр Отан» возьмет на контроль качество питания в школьных столовых

Маулен Ашимбаев встретился с общественностью, родителями и представителями государственных органов в школе-лицее №15 города Астаны.

Первый заместитель Председателя партии «Нұр Отан» Маулен Ашимбаев рассказал о трех главных проблемах, которые существуют в системе школьного питания. В рамках новой партийной инициативы «Школьные столовые» ведущая политическая сила страны уже до конца года планирует показать конкретные результаты по решению этого вопроса.

Маулен Ашимбаев встретился с общественностью, родителями и представителями государственных органов в школе-лицее №15 города Астаны. Здесь он провел совещание по вопросам качества услуг, оказываемых столовыми в средних учебных заведениях. Маулен Ашимбаев отметил, что в сфере обеспечения питания детей есть целый ряд системных проблем. Их решение станет одним из приоритетов в деятельности партии на ближайшие несколько лет.

- Во-первых, нам нужно найти приемлемую форму взаимодействия школ и предпринимателей, возможно это будут долгосрочные контракты аренды самих столовых. Соответствующие изменения в нормативно-правовые акты мы будем готовить совместно с Министерством образования и науки РК. Во-вторых, нужны единые стандарты питания, обязательные для всех наших школ, утвержденные приказом Министра образования и науки. Для их разработки нужно привлечь Академию питания, специалистов и родительские комитеты. Эти стандарты должны включать разрешенные и запрещенные продукты, ограничения для детей с пищевой аллергией и так далее. В третьих, общественный контроль за питанием должен быть постоянным. Наша партия совместно с родительскими комитетами, попечительскими советами будет контролировать качество продуктов, качество оказываемых арендаторами услуг и выполнение разработанных стандартов, - рассказал Маулен Ашимбаев.

Первые результаты нуротановцы планируют показать уже до конца текущего года. По словам Маулена Ашимбаева, этого времени достаточно для того, чтобы подготовить нормативно-правовые акты и проработать все вопросы с заинтересованными сторонами.

Одним из вариантов решения накопившихся проблем в этой сфере, по мнению партийцев, может стать создание специализированных комбинатов питания. Там же можно разместить и лаборатории качества, которые нуротановцы смогут контролировать вместе с представителями родительских комитетов.

- Наша цель – сделать так, чтобы дети стали правильно и качественно питаться в учебных заведениях. Это вопрос будущего нашей нации, - отметил Маулен Ашимбаев.

Также Первый заместитель Председателя партии «Нұр Отан» посетил столичную школу-лицей №73, где в рамках реализации ещё одной новой партийной инициативы был открыт бесплатный IT – класс.

- Проект «1000 бесплатных IT-классов для детей» реализуется по поручению Главы государства. Мы должны готовить кадры к цифровой экономике. Этот процесс должен начинаться со школы. В год планируем обучать 150 тысяч детей программированию и робототехнике по всей стране. Это будет конкретным вкладом партии в реализацию программы «Цифровой Казахстан», - подчеркнул Маулен Ашимбаев.

Преподавание в таких классах будет вестись по лучшим международным методикам. Школьники получат навыки создания программ и WEB-сайтов по европейским образовательным стандартам, сами же IT-классы будут интегрированы с международным технопарком IT-стартапов Astana Hub.

Всего в рамках партийной трансформации нуротановцы предлагают к реализации свыше 20 новых проектов. Помимо программы «Цифровой Казахстан» эти инициативы направлены на поддержку малого и среднего бизнеса, а также воплощение в жизнь программной статьи Главы государства по модернизации общественного сознания.

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