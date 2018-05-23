Родители через суд выселили из дома 30-летнего безработного сына

По их словам, отпрыск отказывался платить за жилье и не помогал по хозяйству.

В Нью-Йорке родители 30-летнего неработающего мужчины через суд добились его выселения из дома, сообщает НТВ.ru.

Родители Марк и Кристина Ротондо подали в суд на собственного сына после того, как отправили ему несколько уведомлений о выселении, но он не предпринял никаких действий. При этом родители даже предлагали отпрыску больше тысячи долларов на поиск нового жилья и советовали подходящие для него вакансии. «Есть рабочие места даже для тех, у кого нет опыта, — писали они ему. — Попробуй одно из них, тебе надо работать!».

Однако «ребенок» не прислушался ни к одному из их советов. В итоге родителям пришлось подать иск в Верховный суд Нью-Йорка.

На суде их сын Майкл защищал себя сам, без помощи адвоката. Мужчина заявил, что родители не высказывали ему претензий, а о том, что он должен наравне с ними оплачивать счета, он просто не знал. При этом Майкл утверждал, что сам готовил себе еду, стирал одежду, и просил дать ему шесть месяцев для выселения.

Однако судья ему отказал, пояснив, что подобные требования выполняют, только если ответчику требуется лечение или особый уход. По решению суда мужчине все-таки придется покинуть семейное гнездо. Однако, как пишет Washington Post, срочного переезда он не планирует и готовится подать апелляцию на приговор.

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