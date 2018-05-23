Назарбаев отметил эффективность коллективных усилий в противодействии терроризму

В мире и регионе сохраняется сложная военно-политическая обстановка, - президент.

Состоялась встреча президента с секретарями советов безопасности и министрами оборонных ведомств государств-членов ОДКБ, передает Zakon.kz на официальный сайт президента РК.

Глава государства поприветствовал всех участников межсессионных заседаний Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности, которые проходят в период председательства Казахстана в ОДКБ.

- Уставные органы ОДКБ, которые вы представляете, рассмотрят широкий спектр вопросов, включая развитие многостороннего сотрудничества в военной сфере, противодействие международному терроризму, незаконному обороту наркотиков, нелегальной миграции, а также выработку подходов к скоординированной информационной политике, - отметил Президент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что в мире и регионе сохраняется сложная военно-политическая обстановка, активно действуют международные террористические организации и нарастают угрозы информационному пространству.

Глава государства отметил важную роль оборонных ведомств и аппаратов советов безопасности в межгосударственной координации, совершенствовании коллективных механизмов, отработке взаимодействия в ходе совместных учений и операций.

- Совместная деятельность должна вестись в рамках согласованных направлений и в строгом соответствии с уставными задачами, конкретизированными в Стратегии развития ОДКБ до 2025 года. Созданные нами Коллективные силы оперативного реагирования всегда находятся в готовности к выполнению возложенных на них задач, - сказал Президент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев остановился на результатах учений «Кобальт-2018», прошедших в Алматинской области.

Глава государства обратил внимание на важность разработки конкретных программ и планов материально-технического обеспечения Коллективных сил оперативного реагирования.

Также Президент Казахстана призвал уделять особое внимание практическим мерам в сфере военно-технического сотрудничества, используя для этого возможности выставки «KADEX-2018».

- Сейчас численность Объединённого штаба ОДКБ существенно увеличена, поэтому мы вправе ожидать качественных улучшений в его работе. Наиболее острой проблемой в зоне ответственности ОДКБ и, в целом, в мире Казахстан считает международный терроризм, - сказал Глава государства.

Президент Казахстана указал на эффективность коллективных усилий в деле противодействия международному терроризму.

Кроме того, Нурсултан Назарбаев остановился на вопросах расширения взаимодействия ОДКБ с международным сообществом, выработки эффективных мер реагирования на потенциальные угрозы, а также обеспечения информационной и кибербезопасности.

В завершение Глава государства выразил уверенность в том, что Совет министров обороны и Комитет секретарей советов безопасности внесут значительный вклад в решение общих задач ОДКБ.

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