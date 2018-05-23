Подозреваемые в хищении 336 млн тенге бухгалтеры использовали подпись главврача 

Об этом в суде сообщил свидетель.

В Турксибском районном суде города Алматы продолжается процесс над тремя бухгалтерами городской больницы №4, подозреваемыми в хищении и растрате 336 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Показания дал бывший главный врач больницы Манат Сейдуманов. Позже его перевели на аналогичную должность в ГКБ №1. Именно во время его руководства в больницы произошли крупные хищения бюджетных средств. По словам свидетеля, зарплаты начислялись людям, которые никогда не работали в больнице. Все переводы делались посредством интернет-банкинга, для этого бухгалтер использовала электронную подпись главврача.

"По обстоятельствам дела могу сказать, что в 2016 году по программе информатизации мы начали модернизировать клинику, начав с приёмного покоя. Для этого внедрили информационные технологии, они требовали обязательной интеграции с бухгалтерией. В этом момент начали возникать мягко говоря разногласия, должность главного бухгалтера тогда занимала Калия Джансеитова, одна из подсудимых. Я запросил отчётность, но в бумажной версии и электронных данных по начислениям зарплат оказались разночтения. Тогда мы начали более пристально изучать электронный банкинг с фактическими счетами, эта разница опять вышла. Помесячный учёт тоже показал нехватку денег", – рассказал в суде Манат Сейдуманов.

Как отметил свидетель, хищения были систематическими и производились мелкими суммами денег. В полицию он не обратился по просьбе самих работников бухгалтерии, которые пообещали закрыть дыру в бюджете. В качестве доказательства главврач предоставил суду расписки от всех подозреваемых.

"У нас были громкие разговоры, выяснения. Бухгалтеры написали мне расписку от руки, где признали свою вину, сказав, что скоро всё возместят. Неоднократно мы проводили собрания, на которых я говорил: "Не вынуждайте меня дальше передавать дело в полицию". Я потребовал их погасить сумму, с марта по апрель 2017 года они внесли 62 млн тенге. До середины года главбух продолжала исполнять свои обязанности, но мы забрали у неё право второй подписи. Затем я написал заявление в аудиторскую компания с просьбой провести полную проверку документов. Общая проверка выявила, что около 20 человек не работали у нас, но получали зарплату. К сожалению, тут моё упущение, что я доверился главному бухгалтеру Джансеитовой, моя электронная подпись и оба электронных ключа были у неё", – сказал он.

Подсудимые находятся под подпиской о невыезде. В материалах уголовного дела говорится, что бухгалтеры самовольно использовали электронную цифровую подпись главного врача для несогласованного и незаконного перечисления денежных средств в виде зарплаты свои родственникам.

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