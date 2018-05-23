Президент встретился с министром обороны РФ
Они обсудили вопросы сотрудничества в сфере обороны.
Состоялась встреча Нурсултана Назарбаева с министром обороны Российской Федерации Сергеем Шойгу, передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт президента РК.
В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества в сфере обороны и взаимодействия в рамках ОДКБ.
Нурсултан Назарбаев и Сергей Шойгу отметили значимость проведения международной выставки «KADEX-2018» и указали на ее эффективность для укрепления межгосударственных связей в оборонно-промышленной сфере двух стран.
Сегодня состоялась церемония открытия V международной выставки вооружения и военно-технического имущества «KADEX-2018». На выставке представлено 318 предприятий из 28 стран мира. Посетители могут ознакомиться с последними достижениями в оборонно-промышленном комплексе и космической сфере.
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