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Процесс выхода Украины из СНГ займет около года

Однако, Киев не намерен денонсировать соглашения, которые касаются транзита, признания дипломов и трудоустройства.

Фото : МПА СНГ23 мая 2018, 16:58

Процесс выхода Украины из СНГ займет около года, заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

"Что касается заявленного Киевом намерения начать процедуру формального выхода из СНГ, то этот процесс в случае цивилизованного подхода займет, конечно, определенное время. Речь идет примерно о годе", — сказала она.

Ранее президент Украины Петр Порошенко поручил кабинету министров начать процедуру официального выхода Украины из учредительных органов СНГ и "окончательно закрыть" украинское представительство при соответствующих институтах в Минске. При этом представитель главы государства в Верховной раде Ирина Луценко заявила, что Киев не намерен денонсировать соглашения, которые касаются транзита, признания дипломов и трудоустройства.


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