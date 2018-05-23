В России у девушки вырос зуб в носу

Операция по его удалению длилась несколько минут под местной анестезией.

Врачи областной больницы №4 в городе Ишим Тюменской области удалили зуб, выросший в носу пациентки, сообщает РИА Новости.

Пациенткой отоларинголога стала молодая девушка, которая жаловалась на заложенность носа. По ее словам, раньше она лечилась от гайморита, но безуспешно. Рентген-обследование выявило, что в носу у девушки вырос зуб, который затруднял дыхание. Операция по его удалению длилась несколько минут под местной анестезией.

"Из медицинских источников известно, что данная аномалия встречается редко. Экстопия зуба, то есть расположение его в неправильном месте, встречается у одного-четырех процентов населения, а с прорастанием в нос еще реже", — добавили в областном департаменте здравоохранения.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!