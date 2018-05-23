После завершения строительства Назарбаев центра прилегающая территория будет благоустроена

До начала строительства Назарбаев центра здесь были высажены деревья, которые сейчас пересаживают по схеме акимата района Есиль.

В этом году, согласно Генеральному плану развития города Астаны, началось строительство второй очереди Назарбаев центра, в связи с реконструкцией парк был обнесен забором, а деревья пересажены, сообщает официальный сайт столичного акимата.

До начала строительства Назарбаев центра здесь были высажены деревья, которые сейчас пересаживают по схеме акимата района Есиль. Общая площадь участка составляет 6,025 га, из них площадь застройки равна 9 979,08 квадратных метра.

Пересадка производится специализированной организацией ТОО «Агросервис НС». Перед началом строительства деревья были выкорчеваны аккуратно, с полным соблюдением технологии пересадок и правил содержания и защиты насаждений города Астаны. В настоящее время производится пересадка и высадка компенсационных деревьев вместо снесенных зеленых насаждений. После завершения всех работ по пересадке деревьев будет составлен окончательный акт приживаемости. Если деревья не приживутся, то вместо одного подрядчик будет обязан посадить два дерева.

Общее количество деревьев под пересадку составляет 1999 штук, из них на данный момент уже пересажено 1400 в парке «Буревестник», который находится около ЖК «Саранда», за поселком Заречный, на набережной реки Есиль. Также 350 деревьев лиственной породы – ива, клен и кустарники – пересажены на 24-ю улицу от проспекта Кабанбай батыра до улицы Акмешит.

В этом году, согласно Генеральному плану развития города Астаны, началось строительство второй очереди Назарбаев центра.

Здание будет представлять собой современный общедоступный культурный центр для жителей и гостей столицы с выставочными зонами, современными коворкинг-площадками и различными залами для проведения культурно-образовательных мероприятий.

Вместе с тем уже к июлю в столице будет завершено строительство 1-й очереди Линейного парка с Вишневой, Яблоневой, Дубовой и Рябиновой аллеями. Также летом откроет свои двери Ботанический сад.

В 2018 году ко дню празднования 20-летия столицы управлением окружающей среды и природопользования планируется завершение строительства следующих скверов и бульваров: сквер в районе дома № 5 по улице Биржан Сал (участок пустой), сквер в районе дома № 15Б по улице Пушкина (участок пустой), сквер в районе дома № 9 по улице Майлина (на участке имеется один гараж).

В текущем году будут построены:

- сквер в районе пересечения проспекта Республики и улицы Ы. Дукенулы;

- сквер по проспекту Сарыарка, в районе дома № 27;

- сквер по проспекту Сарыарка, в районе дома № 23;

- бульвар по проспекту Абая, на участке от улицы Сембинова до улицы Егемен Қазақстан газеті;

- бульвар по проспекту Абая, на участке от улицы Култобе до улицы Сембинова и от улицы Егемен Қазақстан до улицы Б. Бейсекбаева;

- бульвар по улице Кенесары, на участке от улицы Егемен Қазақстан газеті до улицы Б. Бейскебаева.

В 2019 году будет завершено строительство:

- сквер по улице Молдагуловой, район домов № 19 и № 21;

- сквер по проспекту Женис район дома № 36/1;

- сквер по улице И. Есенберлина, район дома № 36;

- бульвар в районе пересечения проспекта Женис и улицы Ә. Жангелдина;

- сквер по ул. Желтоксан, район дома № 2.

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