В Мангистау презентовали книгу «Саламат Мұқашев. Маңғыстау кезеңі»

Торжественное мероприятие было организовано в рамках программы «Рухани Жаңғыру» и празднования 20-летия Астаны, а также 55-летия города Актау.

В этом году исполняется 90 лет со дня рождения государственного и общественного деятеля, Председателя Президиума Верховного Совета Казахской ССР, кандидата в члены ЦК КПСС, депутата Совета Союза Верховного Совета СССР 8-11 созывов Саламата Мукашева. В честь юбилейной даты Аким области Ералы Тугжанов принял участие в презентации книги «Саламат Мұқашев. Маңғыстау кезеңі», передает zakon.kz со ссылкой на рресс-службу акима Мангистауской области.

Торжественное мероприятие было организовано в рамках программы «Рухани Жаңғыру» и празднования 20-летия Астаны, а также 55-летия города Актау. В нем приняли участие депутаты областного и городского маслихатов, ветераны труда, общественные деятели, представители СМИ, педагоги и учащиеся школ, а также супруга Мариям Салимгерейкызы и дети Саламата Мукашева. Глава региона Ералы Тугжанов вместе с автором издания Кенжебеком Туманбаевым официально разрезали ленту книги.

«Наш президент Нурсултан Назарбаев сказал: «Работать во имя процветания Родины – самый благородный труд. Главная обязанность каждого гражданина страны – внести свой вклад в развитие и процветание Независимого Казахстана». И Саламат Мукашев именно такой гражданин, который с честью выполнял свой гражданский долг. Начав трудовой путь с рабочего на нефтедобывающем предприятии дошел до должности Председателя Президиума Верховного Совета Казахской ССР. Кроме того, Саламат Мукашевич занимался и творчеством. И это закономерно – потому что он был человеком высокого духа, с большим опытом и знаними, которыми он поделился в написанных им книгах», - сказал аким Ералы Тугжанов во время презентации.

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