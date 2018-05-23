Менингококковую инфекцию обнаружили у 21 алматинца

Количество обратившихся составляет уже свыше 50 человек.

Еще четыре человека обратились с подозрением на менингококковую инфекцию в больницы Алматы. Об этом сообщили в Департаменте охраны общественного здоровья, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Количество обратившихся составляет уже свыше 50 человек.

«За 3-4 дня обратились еще четыре человека. После проверки менингококка у них не обнаружилось. Они обратились для диагностики, чтобы себя обезопасить, подстраховаться. Из обратившихся 51 человек, в 21 случае нашли менингококковую инфекцию, остальные находятся на контроле», - проинформировала руководитель городского департамента охраны общественного здоровья Айзат Молдагасимова.

Ранее сообщалось, о 15 случаях заражения инфекцией и о трех случаях с летальным исходом, из них два взрослых человека и один ребенок, который посещал детский сад.

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