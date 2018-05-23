В частности, изменения затронули следующие НПА:

Приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 9 декабря 2014 года № 16-04/647 «Об утверждении Правил выдачи разрешения на экспорт, импорт и транзит перемещаемых (перевозимых) объектов с учетом оценки эпизоотической ситуации на соответствующей территории»

пункт 6 изложен в следующей редакции:

«6. Физические и (или) юридические лица для получения разрешения на экспорт, импорт перемещаемых (перевозимых) объектов до предполагаемого начала перемещения письменно представляют заявление по форме, согласно приложению 1 к настоящим Правилам в Государственную корпорацию «Правительство для граждан» (далее - Государственная корпорация) при экспорте - по месту происхождения (нахождения) перемещаемого (перевозимого) объекта, при импорте - по месту ввоза, либо посредством веб-портала «электронного правительства»: www.egov.kz, www.elicense.kz.»;

пункт 8 изложен в следующей редакции:

«8. Соответствующее территориальное подразделение ведомства уполномоченного органа, после получения заявления от Государственной корпорации или через портал рассматривает возможность экспорта или импорта указанного в нем вида перемещаемого (перевозимого) объекта с учетом ветеринарных требований страны-импортера, характеристики объекта, эпизоотической обстановки на соответствующей территории (села, район, города), и осуществляет регистрацию заявления в журнале регистрации перевозок перемещаемых (перевозимых) объектов (далее - журнал), по форме согласно приложению 2 к настоящим Правилам.»;

пункты 17 и 18 изложены в следующей редакции:

«17. В случае не выдачи или не представления мотивированного отказа в выдаче разрешения на экспорт, импорт и транзит перемещаемых (перевозимых) объектов в сроки, установленные пунктом 16 настоящих Правил, разрешение считается выданным, и Главный государственный ветеринарно-санитарный инспектор Республики Казахстан или его заместители выдают разрешение в течение 2 (двух) рабочих дней.

18. Соответствующее территориальное подразделение ведомства уполномоченного органа регистрирует номер разрешения на экспорт, импорт в журнале в день его поступления и проставляет его на ветеринарном сертификате с указанием даты, а также направляет поступившее разрешение на экспорт, импорт или мотивированный отказ в Государственную корпорацию или портал.

Выданные разрешения на экспорт, импорт в электронном виде направляются на внешнюю границу Евразийского экономического союза посредством веб-портала «Ветеринарная безопасность перевозимой продукции Таможенного союза.»;

В стандарт государственной услуги «Выдача разрешения на экспорт, импорт и транзит перемещаемых (перевозимых) объектов с учетом оценки эпизоотической ситуации на соответствующей территории», утвержденном указанным приказом:

пункты 3 и 4 изложены в следующей редакции:

«3. Государственная услуга оказывается Главным государственным ветеринарно-санитарным инспектором Республики Казахстан или его заместителями (далее - услугодатель).

Прием заявления и выдача результата оказания государственной услуги осуществляются:

1) Государственной корпорацией «Правительство для граждан» (далее - Государственная корпорация);

2) через веб-портал «электронного правительства» www.egov.kz, elicense.kz (далее - портал).

4. Сроки оказания государственной услуги:

1) со дня сдачи пакета документов услугополучателем в Государственную корпорацию или при обращении на портал:

на импорт, экспорт перемещаемого (перевозимого) объекта - в течение 7 (семи) рабочих дней, за исключением разрешений, требующих транзитного согласования со службами других государств на транзитный провоз перемещаемого (перевозимого) объекта - в течение 30 (тридцати) рабочих дней и прохождения карантина живых животных - в течение 60 (шестидесяти) календарных дней;

2) максимально допустимое время ожидания для сдачи пакета документов услугополучателем в Государственную корпорацию - 15 (пятнадцать) минут;

3) максимально допустимое время ожидания в очереди при получении результата оказания государственной услуги - 15 (пятнадцать) минут.

Государственная корпорация принятое заявление и пакет документов передает в соответствующее территориальное подразделение ведомства уполномоченного органа.

Территориальное подразделение ведомства уполномоченного органа в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения документов услугополучателя рассматривает представленные документы на соответствие данных и сведений, необходимых для получения разрешения на импорт, экспорт перемещаемого (перевозимого) объекта ветеринарным (ветеринарно-санитарным) требованиям, и направляет в ведомство запрос на выдачу разрешения на экспорт, импорт перемещаемого (перевозимого) объекта.»;

пункт 6 изложен в следующей редакции:

«6. Результат оказания государственной услуги - разрешение на импорт, экспорт, транзит перемещаемых (перевозимых) объектов (далее - разрешение), либо мотивированный ответ об отказе в оказании государственной услуги в случаях и по основаниям, предусмотренным пунктом 10 настоящего стандарта государственной услуги.

Форма предоставления результата оказания государственной услуги: электронная и бумажная.

В случае обращения услугополучателя в Государственную корпорацию результат оказания государственной услуги оформляется в электронной форме, распечатывается, подписывается руководителем услугодателя и заверяется печатью.

При обращении услугополучателя через портал результат оказания государственной услуги направляется услугополучателю в «личный кабинет» в форме электронного документа, удостоверенного электронной цифровой подписью (далее - ЭЦП) уполномоченного лица.»;

Приказ вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования.