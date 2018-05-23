В частности Стандарт определяет цели и способы оценки эффективности деятельности служб внутреннего аудита центральных государственных органов, за исключением службы внутреннего аудита Национального Банка Республики Казахстан, местных исполнительных органов областей, города республиканского значения, столицы, ведомств центральных государственных органов (при создании), подведомственных территориальных органов Министерства внутренних дел Республики Казахстан, создаваемых по усмотрению первого руководителя в рамках штатной численности (далее - СВА), порядок составления программы повышения качества внутреннего государственного аудита.

Целью проведения оценки эффективности деятельности СВА является определение степени эффективности деятельности СВА и отдельного государственного аудитора СВА, а также оценка соответствия деятельности СВА законодательству Республики Казахстан о государственном аудите и финансовом контроле, определение сильных и слабых сторон СВА, совершенствование деятельности СВА.

Оценка эффективности деятельности СВА осуществляется путем проведения:

СВА оценки эффективности своей деятельности (далее - оценка СВА);

уполномоченным органом по внутреннему государственному аудиту и финансовому контролю оценки эффективности деятельности СВА (далее - оценка уполномоченного органа).

При проведении оценки СВА и оценки уполномоченного органа применяется система показателей, которая включает количественные (оценки, баллы, проценты) и качественные показатели («низкий», «ниже среднего», «средний», «выше среднего», «высокий»).

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.