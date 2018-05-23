Академия гражданской авиации передана в ведение МИР РК

За 4 месяца 2018 года рост по перевезенным авиапассажирам составил 21%.

Министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек в ходе отчетной встречи с населением в Астане рассказал о принятом решении передать академию гражданской авиации под шефство МИР РК , сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По его словам, за 4 месяца 2018 года рост по перевезенным авиапассажирам составил 21% или 2,3 млн. человек (1,9 млн. чел. в 2017 году). С динамичным развитием отрасли сопровождается и рост инцидентов в гражданской авиации, связанных с человеческим фактором, отказом техники и уровнем подготовки авиационных специалистов.

«Для повышения уровня безопасности полетов создается новая структура в форме Акционерного общества для обеспечения контроля и надзора в гражданской авиации по примеру авиационных властей Великобритании. И буквально на днях в ведение Министерства передано единственное отраслевое высшее учебное заведение - Академия гражданской авиации. Нами будут приняты меры по внедрению европейских стандартов в учебном процессе и привлечению признанных европейских учебных центров для качественной подготовки авиационных кадров», - отметил Женис Касымбек.

Также, реализуется программа по развитию малой авиации для обеспечения доступа жителей малых городов и удаленных населенных пунктов к воздушным перевозкам. Запланировано строительство и реконструкция 16-и внутриобластных аэродромов местного значения. Для этих целей на базе авиакомпании «Жетысу» планируется обновление парка воздушных судов вместимостью до 19 пассажиров. Первые 2 самолета будут получены до конца текущего года.

Кроме этого, в текущем году будет введена в эксплуатацию ВПП аэропорта Семей и начата работа по реконструкции полосы в аэропорту г. Костанай.

По информации министра, расширяется география полетов в международном направлении. С начала 2018 года открыты Атырау-Франкфурт и Рига-Алматы. В ближайшее время запланировано открытие рейсов из Астаны в Вильнюс и ряд российских городов, в том числе в Тюмень, Казань и др.

Академия гражданской авиации до этого момента находилась под контролем МОН РК. За последние 11 лет академия прошла три проверки на аттестацию. И это при том, что государственная аттестация организаций образования проводится уполномоченным органом один раз в пять лет. По информации ведомства, у академии уже приостанавливали лицензию в 2014 году.

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